www.globallookpress.com/IMAGO/FINLEY MÖRCH Мировой рынок нефти закладывает риски: цены на марку Brent достигли максимальных уровней за пять месяцев, котировки поднялись до 112 долларов за баррель.
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