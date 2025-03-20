Виза в Болгарию для россиян: все о получении через визовый центр в 2025 году

С каждым годом Болгария становится все более популярным направлением для российских туристов. Это связано с живописными пейзажами, богатой историей и культурным наследием, а также доступностью проживания и услуг.
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