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Виза в Болгарию для россиян: все о получении через визовый центр в 2025 году

Виза в Болгарию для россиян: все о получении через визовый центр в 2025 году

С каждым годом Болгария становится все более популярным направлением для российских туристов. Это связано с живописными пейзажами, богатой историей и культурным наследием, а также доступностью проживания и услуг.

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