Путин поручил повысить прозрачность использования средств, привлекаемых НКО

Президент России поручил разработать механизм, направленный на повышение прозрачности использования средств, которые некоммерческие организации (НКО) получают для своей деятельности в области защиты прав человека.
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