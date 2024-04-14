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Lufthansa временно остановила все полеты на Ближний Восток

Lufthansa временно остановила все полеты на Ближний Восток

Флагманский авиаперевозчик Германии, компания Lufthansa, приостанавливает полеты в Тель-Авив, столицу Иордании Амман и в иракский Эрбиль до вторника, 16 апреля Решение руководство авиаконцерна приняло в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Israel Noticias.

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