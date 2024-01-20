Трамп заявил, что Хейли не сможет вести переговоры с лидерами РФ, Китая и КНДР

REUTERS/Elizabeth Frantz Бывший американский лидер Дональд Трамп раскритиковал кандидата в президенты страны от Республиканской партии Никки Хейли за недостаточную жесткость и проницательность, сообщает агентство Bloomberg.
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