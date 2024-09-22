Раскрыта природа редкой двойной системы

Астрономы из Университета Лестера (Великобритания) раскрыли природу редкой двойной затменной системы, состоящей из белого карлика и коричневого карлика, с использованием космического телескопа Хаббл (HST).
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