Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Тамара
    Дура Алла, ой дурааа! Была любимой певицей, хоть и чучелом зачастую, но ведь любима многими. А стала старой и полулыс...Терпение лопнуло?...
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НАТО — Украине: "Мы бы вас приняли, но очень боимся России…"

НАТО — Украине: "Мы бы вас приняли, но очень боимся России…"

© AP Photo / Yves Herman Вашингтонский саммит НАТО категорически отличается от прежних. Год назад в Вильнюсе царило ощущение, что еще немного, еще чуть-чуть — и широко анонсированный контрнаступ ВСУ переломит ситуацию в пользу Украины.

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Комментарии
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Юрий анин
НАТО вертится как уж на сковородке, изобретая способы принять хотя бы огрызок &quot;страны 404&quot; — и не находя их.   Вашингтону, и Брюсселю кровь из носу нужна страна-буфер между ним и Россией, которой он сегодня до смерти боится.
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