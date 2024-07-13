НАТО — Украине: "Мы бы вас приняли, но очень боимся России…"

Юрий анин

НАТО вертится как уж на сковородке, изобретая способы принять хотя бы огрызок "страны 404" — и не находя их. Вашингтону, и Брюсселю кровь из носу нужна страна-буфер между ним и Россией, которой он сегодня до смерти боится.