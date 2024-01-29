Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника

Пора эту гадость в гробах отправлять на родину, если полиция не может, а еще хуже не хочет исправить создавшееся положение!

Александр Платов

Вы только в соцсетях такие храбрецы. А организоваться в отряды по противоборству беспределу - по типу ДНД - так вам с дивана легче покрикивать, нежели эту черноту отлавливать. Хоть бы организовались да подали петицию в Думу - дабы изменить или отменить 282-ю статью, коли в ней всё дело, так не же! Легче тявкнуть в сети - и в норку.