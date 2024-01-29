Диаспора лютуюет: накрасили красной помадой, надели красные женские трусы и бюстгальтер заставили пройти по коридору русского парня-должника
Avia.pro - Новости
В Тюмени произошел шокирующий инцидент, связанный с действиями представителей азербайджанской "диаспоры", демонстрирующими устрашающие методы работы с должниками, что вызывает серьезное беспокойство и вопросы о законности их действий.
Комментарии
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Пора эту гадость в гробах отправлять на родину, если полиция не может, а еще хуже не хочет исправить создавшееся положение!
Вы только в соцсетях такие храбрецы. А организоваться в отряды по противоборству беспределу - по типу ДНД - так вам с дивана легче покрикивать, нежели эту черноту отлавливать. Хоть бы организовались да подали петицию в Думу - дабы изменить или отменить 282-ю статью, коли в ней всё дело, так не же! Легче тявкнуть в сети - и в норку.
Гнать поганой метлой всех этих муслов...Россия достаточно натерпелась от дагов и чехов чтобы терпеть и дальше...Пусть ведут себя по российским законам,иначе партизанская война против мусульман в России будет неизбежна.
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