Как вычислить девушку легкого поведения

Девушкам нравится выглядеть правильными и порядочными. Но если приглядеться внимательнее, то можно легко выделить тех, кто не против случайных связей, особенно после бокала горячительного напитка или обещанного вознаграждения.
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