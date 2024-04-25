"Ещё лет эдак 5 назад можно было бы весело и задорно посмеяться над дураками-европейцами, которые собственными руками убивают своё цивилизационное будущее. В 2024 году уже стало не смешно."

В Германии дети всё чаще хотят принять ислам, чтобы не выделяться среди одноклассников. Да, вы всё правильно поняли.
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