В РФ усилят защиту цифрового рубля от мошеннических действий

Российские банки приостановят перевод на двое суток при выявлении подозрительных действий. Клиент получит уведомление с разъяснением возникшей ситуации и инструкциями о необходимости подтверждения своего распоряжения в течение следующего дня.
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