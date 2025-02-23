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В РФ усилят защиту цифрового рубля от мошеннических действий

В РФ усилят защиту цифрового рубля от мошеннических действий

Российские банки приостановят перевод на двое суток при выявлении подозрительных действий. Клиент получит уведомление с разъяснением возникшей ситуации и инструкциями о необходимости подтверждения своего распоряжения в течение следующего дня.

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