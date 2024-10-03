Назначенный Путиным полпредом на Урале Жога назвал цели на посту

Новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, назначенный президентом России Владимиром Путиным, заявил, что на новом посту намерен максимально использовать опыт участников специальной военной операции (СВО).
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