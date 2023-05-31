ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 июня 2023 года

Энергетический прогноз на первое июня две тысячи двадцать третьего года. Код 874 =Береги свой счастливый, свой нынешний день, всё былое - ничто, всё грядущее – тень = Вам никто ничего не должен: ни страна, ни родители, ни друзья, ни Природа, ни Господь Бог! = Видение окружающего Пространства существами зависит от уровня их развития =Вы и только вы ответственны за то несовершенство, в котором пребывает ваш Мир = Вы можете изменить прошлое и его последствия в будущем, изменив точку зрения =Грех заведёт тебя дальше, чем ты ожидал и возьмёт больше, чем ты готов был отдать! =Дорожи тем, что есть, не жалей о том, что потеряешь, и не бойся потерять =Если вы ухожены снаружи, то внутри рождается чувство самоуважения и силы =Если зло не разделяет нас и мы соединены добротой, то мы имеем всё, чего можем желать =Если тебе подошёл размер Души человека, то все остальные размеры притрутся.