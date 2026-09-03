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Регионы России

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71% российских компаний испытывают сложности с закупкой и эксплуатацией ИТ-оборудования

71% российских компаний испытывают сложности с закупкой и эксплуатацией ИТ-оборудования

Компания MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, изучила особенности использования облачной инфраструктуры российскими компаниями.

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