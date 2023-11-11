В России 12 ноября отмечают экологический праздник Синичкин день Анна ФедороваНесколько лет назад на территории Российской Федерации начали праздновать Синичкин день, инициатива которого возникла благодаря представителям Союза охраны птиц России.
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