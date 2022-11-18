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В Wildberries запустили новый сервис экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

В Wildberries запустили новый сервис экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

Команда крупнейшей российской торговой онлайн-площадки Wildberries сообщила о запуске новой услуги  по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров - всего более 20 наименований.

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