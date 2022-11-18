В Wildberries запустили новый сервис экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

Команда крупнейшей российской торговой онлайн-площадки Wildberries сообщила о запуске новой услуги по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров - всего более 20 наименований.