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Аргументы недели

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В Петербурге поймали двух рецидивистов за грабёж

В Петербурге поймали двух рецидивистов за грабёж

Полиция Невского района Петербурга раскрыла ограбление в парке «Куракина Дача». Третьего сентября двое неизвестных напали на 40-летнего мужчину и отобрали у него мобильный телефон и 12 000 рублей.

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