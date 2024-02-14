Как правильно заботиться о домашней обуви: советы и рекомендации

Домашняя обувь – это не только предмет комфорта, но и важный элемент гигиены. Тапочки, которые мы надеваем сразу после работы или ванны, могут стать источником бактерий и прочих микроорганизмов, если не обращать на них должного внимания.
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