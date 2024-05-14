Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Михалыч
    Еще с советских времен был известен прейскурант для получения генеральских должностей. Сегодня практически все кадры ...Белоусов взялся з...
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Белоусов взялся за самый Коррумпированный "отдел" в МО РФ - Главное управление кадров МО РФ. (Офицеры, у вас осталась СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА? Имейте мужество! Дайте реальные факты КОРРУПЦИИ в этом ведомстве)

Белоусов взялся за самый Коррумпированный "отдел" в МО РФ - Главное управление кадров МО РФ. (Офицеры, у вас осталась СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА? Имейте мужество! Дайте реальные факты КОРРУПЦИИ в этом ведомстве)

Наконец то будет произведена РЕАЛЬНАЯ проверка в самом главном КРИМИНАЛЬНОМ подразделения МО РФ со времен СССР.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Гуськом из МО в СФ. Куда иголка, туда и нитки)))
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2 час.
Maxim
Пистол с одним патроном..
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1 час.
Михалыч
Еще с советских времен был известен прейскурант для получения генеральских должностей. Сегодня практически все кадры паркетных генералов и полковников прошли по коррупционной схеме, а еще недостроенное и коррупционное жилье и откаты за большие премии. Бороться с коррупцией в одном ведомстве, при коррупции всей системы - это донкихотство.
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38 мин.

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