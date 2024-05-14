Белоусов взялся за самый Коррумпированный "отдел" в МО РФ - Главное управление кадров МО РФ. (Офицеры, у вас осталась СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА? Имейте мужество! Дайте реальные факты КОРРУПЦИИ в этом ведомстве)

Михалыч

Еще с советских времен был известен прейскурант для получения генеральских должностей. Сегодня практически все кадры паркетных генералов и полковников прошли по коррупционной схеме, а еще недостроенное и коррупционное жилье и откаты за большие премии. Бороться с коррупцией в одном ведомстве, при коррупции всей системы - это донкихотство.