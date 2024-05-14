Белоусов взялся за самый Коррумпированный "отдел" в МО РФ - Главное управление кадров МО РФ. (Офицеры, у вас осталась СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА? Имейте мужество! Дайте реальные факты КОРРУПЦИИ в этом ведомстве)

Наконец то будет произведена РЕАЛЬНАЯ проверка в самом главном КРИМИНАЛЬНОМ подразделения МО РФ со времен СССР.
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