По данным МВД, на окраинах Москвы и Санкт-Петербурга начали появляться организованные группы местных жителей для противодействия бандам мигрантов.
Гражданская самооборона от банд мигрантов
Комментарии
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МС
Марина Свобода
какие такие народные дружины? Полицию содержим, Росгвардию содержим, на СВО воюем и еще от мигрантов сами? Так на хрена нам такое?
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11 час.
Сергей Кочегаров
В этой ситуации просто необходимо навести порядок в российской миграционной службе: провести детальные проверки всех чиновников и загребущую её часть уволить из органов и направить "на отдых" в места отдалённые на переработку древесины, на добычу полезных урановых ископаемых, легкозамазаных - на заготовку кормов для животных и т.п. А наглеющих мигрантов, включая полный комплект руководителей диаспор переправлять на этническую родину через ИТЛ или трудовые колонии строгого режима. И в зад их больше не пущать... И не придется тогда создавать отряды самообороны. Каждый сверчок должен знать свой шесток!
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9 час.
Дима Качусов
Кто-то целенаправленно вбивает в головы россиян мысль о физическом уничтожении мигрантов в стране. А дальше что-граждансеая война?!
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9 час.
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