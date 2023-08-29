Гражданская самооборона от банд мигрантов

какие такие народные дружины? Полицию содержим, Росгвардию содержим, на СВО воюем и еще от мигрантов сами? Так на хрена нам такое?

Сергей Кочегаров

В этой ситуации просто необходимо навести порядок в российской миграционной службе: провести детальные проверки всех чиновников и загребущую её часть уволить из органов и направить "на отдых" в места отдалённые на переработку древесины, на добычу полезных урановых ископаемых, легкозамазаных - на заготовку кормов для животных и т.п. А наглеющих мигрантов, включая полный комплект руководителей диаспор переправлять на этническую родину через ИТЛ или трудовые колонии строгого режима. И в зад их больше не пущать... И не придется тогда создавать отряды самообороны. Каждый сверчок должен знать свой шесток!