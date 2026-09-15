Сургутская трасса обзавелась музыкальной разметкой для водителей

Вблизи Сургута на Южном обходе появилась уникальная дорога с музыкальной разметкой. Водителям предлагается ехать на рекомендованной скорости, чтобы услышать мелодию, создаваемую рельефными полосами из холодного пластика.
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