«Манчестер Сити» продлил победную серию. «Горожане» дома обыграли «Арсенал» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
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