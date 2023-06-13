Американский актер и режиссер Шон Пенн, который в настоящее время находится в Грузии, объявил о своем намерении снять документальный фильм о грузинских добровольцах, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских силовиков.
Американский актер и режиссер Шон Пенн, который в настоящее время находится в Грузии, объявил о своем намерении снять документальный фильм о грузинских добровольцах, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских силовиков.
Свежие комментарии