В Госдуме заявили о недопустимости обмана России в переговорах по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Россия настроена на урегулирование конфликта на Украине, но не позволит обмануть себя в процессе переговоров, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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