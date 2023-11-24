В Кемерове демонтируют две теплицы и железные ворота на берегу Исктимки

Постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.По распоряжению властей в Кемерове будет снесено несколько незаконно размещенных объектов, в их числе – две теплицы и железные ворота на берегу реки Искитимки в Заводском районе.
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