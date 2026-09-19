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Тульские новости

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В Туле 19-20 сентября ожидается до +22 градусов, дождь и ветер

В Туле 19-20 сентября ожидается до +22 градусов, дождь и ветер

В субботу вероятность осадков составит 95%, воздух прогреется до +18 градусов, в воскресенье ожидается потепление до +22 градусов без осадков.

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