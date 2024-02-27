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В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратила теракт, который готовили спецслужбы Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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