В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратила теракт, который готовили спецслужбы Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.