В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества

В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратила теракт, который готовили спецслужбы Украины с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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