Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... а утилизация???????Не гоните лошадей
  • Владимир Витковский
    Не может, а обязательно должно, да так, чтобы только при упоминании РОССИИ гадили в свои вонючие портки.Не гоните лошадей
  • Владимир Витковский
    Глупость непроходимая,эти существа понимают ТОЛЬКО СИЛУ и жесточайший ответ, остальное воспринимают только как слабость.Не гоните лошадей

Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

На днях последний американский солдат с позором покинул Нигер — беднейшую страну Западной Африки, из которой США несколько столетий высасывали кровь.

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