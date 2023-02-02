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Билялетдинов о 2:1 с «Барысом»: «Боевая игра. Мы все сейчас боремся за очки, напряжение в каждом матче увеличивается»

Зинэтула Билялетдинов оценил победу над «Барысом» (2:1). «Игра была боевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки.

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