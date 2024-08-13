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Украинцы не смогут получить права за границей без постановки на воинский учет

Граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут без постановки на воинский учет получить водительские права или обновить их, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение кабмина страны.

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