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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщик «Реал» из Казани разбил три монитора в букмекерском клубе после 0:4 от «Барселоны»

Житель Казани устроил погром в букмекерском клубе после матча «Реал» – «Барселона» в рамках 11-го тура Ла Лиги.

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