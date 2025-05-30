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Вокруг света: «Корону не снимай!»: Как баскетболистке из СССР ростом больше 2 метров жилось после большого спорта - «Гулливер в юбке» Ульяна Семенова

Вокруг света: «Корону не снимай!»: Как баскетболистке из СССР ростом больше 2 метров жилось после большого спорта - «Гулливер в юбке» Ульяна Семенова

В 1980-е годы ее знал весь спортивный мир. Ульяна Семенова была выдающейся баскетболисткой, но, помимо этого, она была самой высокой женщиной Советского Союза и, по данным книги рекордов Гиннеса - самой высокой баскетболисткой в истории этого вида спорта.

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