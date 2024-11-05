Политик Филиппо заявил, что в США постараются не допустить победы Трампа

Махинации могут произойти со стороны глубинного государства Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил предположение, что на предстоящих выборах президента в Соединенных Штатах существует вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы бывшего лидера страны Дональда Трампа.