Канадцам будет непросто выдавить Китай со своего рынка полезных ископаемых С началом торговой войны США и Китая канадские политики начали “более тщательно” проверять сделки с участием китайского капитала.
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Канадцам будет непросто выдавить Китай со своего рынка полезных ископаемых С началом торговой войны США и Китая канадские политики начали “более тщательно” проверять сделки с участием китайского капитала.
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