Генменеджер омского «Авангарда» Курьянов выступил за увеличение потолка зарплат в КХЛ. Последние четыре года он составляет 900 миллионов рублей.
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Генменеджер омского «Авангарда» Курьянов выступил за увеличение потолка зарплат в КХЛ. Последние четыре года он составляет 900 миллионов рублей.