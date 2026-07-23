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КУРКИНО

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Маршрут автобуса №359 в Куркине изменится с 25 июля

С 25 июля автобусы социального маршрута 359 в обе стороны пойдут по Воротынской улице в Куркине. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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