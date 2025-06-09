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На Кубани объявлено штормовое предупреждение по пожарам

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по пожарам

Сегодня, 9 июня, и завтра, во вторник, 10 числа, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (в том числе в Краснодаре) ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

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