Исторический рекорд спроса: эксперты предрекают, что нефть «взлетит» в цене уже в мае

На фоне экономических потрясений и неудержимой рецессии экологическая повестка отходит на второй и даже третий план, а надежду на возрождение и рост, развитие вновь возлагают на ископаемые источники энергии, зарекомендовавшие себя в прежние годы.
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