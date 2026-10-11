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Калужские новости

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Жители Калуги пожаловались на сбои в работе голосового помощника Алисы

Жители Калуги пожаловались на сбои в работе голосового помощника Алисы

Алиса не может запустить утреннее шоу, установить напоминания и сбрасывает настройки. Ранее в Калуге уже фиксировали сбои в других сервисах «Яндекса».

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