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Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2025 года Что мы узнали за последнее вр...

Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2025 года Что мы узнали за последнее вр...

Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2025 годаЧто мы узнали за последнее время? Хорошего мало, ведь что ни день, то новые истории про сгоревшие центральные процессоры и видеокарты, брак, халатность и халтуру на производстве, дефицит техники и откровенно завышенные цены.

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