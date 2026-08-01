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Спички - не игрушка

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Америка наконец определилась со своим главным врагом

Америка наконец определилась со своим главным врагом

    В истории Америки произошло эпохальное событие: наконец-то было официально заявлено, с каким явлением, с какой идеологией США борются.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Однако США сами выдвигаются в малые страны не только военным, но и экономическим способами, например в Албанию для строительства элитного курортного комплекса, большинство местных протестуют.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
вся эта болтовня уводит пипл от сути вещей. мiр дуалистичен, тчк! и нехрен выдумывать нечто поверхностно определяющее истину! &quot;раньше была классовая борьба — теперь расовая&quot;. о, как! а ничО, что расовая это лишь инструмент в руках доминирующего класса?, &quot;раньше был колониализм — но он в злых умах никуда не ушел&quot; - это верно! колониализм, как механизм рабского дешёвого труда. и это не классовые противоречия?, &quot;раньше была борьба двух систем — теперь вот этих Севера и Юга&quot;. тут вообще хрень полная, ибо понятия никак не раскрыты. некие условные &quot;север&quot; и &quot;юг&quot; - кто, что, зачем и почему? а ведь всё проще гораздо - не всем нравится, когда результаты труда присваиваются единицами где-то, никак не отражаясь на качестве жизни трудящихся, - противоречия общественной формы труда и частной формы присвоения его результатов! - сказано и написано давно, но кукловодам всегда надо всё переврать, как в моСХ пиплу насрать. так легче управлять. и выглядеть в &quot;белом фраке&quot;... вместе с потерей Союза, его идеи и её производной коммунистической идеологии, утерян альтернативный полюс капиталистической дури. в этом вопросе заставляет задуматься бла-бла-бла про какую-то &quot;многополярность&quot;, которой быть не может по определению. вот эта размазанность реально плоха, - констатировать очередной серьёзнейший кризис капитализма наднационального уровня и не делать из этого выводов для себя, для возврата на свои пути-дороги, это как?
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1 м.
Александр Каблучко
Ха-ха-ха! Эти 4 страны 38% населения Земли и 33% мировой экономики. Про вооруженные силы вообще молчу, численность ВС почти 6 млн., с обученным резервом почти 13 млн. Это почти половина ВС Земли. Плюс две трети ядерного потенциала
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1 м.