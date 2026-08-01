Америка наконец определилась со своим главным врагом

СК

Сергей Ковалев

вся эта болтовня уводит пипл от сути вещей. мiр дуалистичен, тчк! и нехрен выдумывать нечто поверхностно определяющее истину! "раньше была классовая борьба — теперь расовая". о, как! а ничО, что расовая это лишь инструмент в руках доминирующего класса?, "раньше был колониализм — но он в злых умах никуда не ушел" - это верно! колониализм, как механизм рабского дешёвого труда. и это не классовые противоречия?, "раньше была борьба двух систем — теперь вот этих Севера и Юга". тут вообще хрень полная, ибо понятия никак не раскрыты. некие условные "север" и "юг" - кто, что, зачем и почему? а ведь всё проще гораздо - не всем нравится, когда результаты труда присваиваются единицами где-то, никак не отражаясь на качестве жизни трудящихся, - противоречия общественной формы труда и частной формы присвоения его результатов! - сказано и написано давно, но кукловодам всегда надо всё переврать, как в моСХ пиплу насрать. так легче управлять. и выглядеть в "белом фраке"... вместе с потерей Союза, его идеи и её производной коммунистической идеологии, утерян альтернативный полюс капиталистической дури. в этом вопросе заставляет задуматься бла-бла-бла про какую-то "многополярность", которой быть не может по определению. вот эта размазанность реально плоха, - констатировать очередной серьёзнейший кризис капитализма наднационального уровня и не делать из этого выводов для себя, для возврата на свои пути-дороги, это как?