Всё идет к полной остановке торговли между США и КНР — эксперт

Затеянная президентом США Дональдом Трампом торговая война с Китаем приведет к полному прекращению торговли между двумя государствами, заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, 8 апреля сообщает РИА Новости.
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