О чем жалеют уходящие из жизни люди? Исследования в паллиативных медучреждениях показали, что на самом деле ценно для умирающегоИсследования в паллиативных центрах, где люди проводят свои последние дни, показывают поразительную вещь: никто не жалеет о том, что не заработал лишний миллион или не купил машину престижной марки.
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