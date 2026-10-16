О чем жалеют уходящие из жизни люди? Исследования в паллиативных медучреждениях показали, что на самом деле ценно для умирающегоИсследования в паллиативных центрах, где люди проводят свои последние дни, показывают поразительную вещь: никто не жалеет о том, что не заработал лишний миллион или не купил машину престижной марки.