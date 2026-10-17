Возраст в паспорте и реальное состояние организма — это далеко не всегда совпадающие понятия. Иногда видишь людей, которые в 60 лет легко справляются с нагрузками, а кто-то уже в 45 начинает замечать, что привычные действия даются с трудом.
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