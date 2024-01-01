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Квитова ждет ребенка

Квитова ждет ребенка

«В первый день 2024 года я хотела пожелать вам счастливого Нового года и поделиться отличной новостью: мы с Иржи ждем малыша этим летом! », – написала Квитова в инстаграме.

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