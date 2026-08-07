"ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД": НЕОКОЛОНИЗАТОРЫ НАМЕТИЛИ ЖЕРТВЫ

Канал Звезда АНАЛИТИКА https://t.me/zvezda_analytics/25692 https://max.ru/zvezda_analytics/AZ_TTArFSZs▪️Как глобалисты используют проблемы экологии в целях создания миропорядка по своим стандартам▪️Почему жара в Европе – непредвиденные обстоятельства для авторов оголтелой русофобии и санкционного давления▪️В чем заключается план представителей «золотого миллиарда» в условиях энергетического кризиса Европы▪️Для чего Евросоюз закручивает гайки в сфере социального обеспечения, усиливает налоговое давление на своих граждан и ограничивает гражданские права▪️Зачем Запад нагнетает информационную истерию вокруг климатической повестки Об этом в новом выпуске авторской программы Андрея Школьникова (https://t.