В декабре 2022 года 59-летний англичанин Эшли Грей почувствовал себя необычно плохо. Сначала он решил, что столкнулся с гриппом: мужчину мучили высокая температура и озноб.
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