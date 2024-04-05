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"Фронт откатился на Запад": ВС России прорвались с двух направлений под Авдеевкой: Карта СВО сегодня, к утру 5 апреля 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

"Фронт откатился на Запад": ВС России прорвались с двух направлений под Авдеевкой: Карта СВО сегодня, к утру 5 апреля 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта СВО сегодня, к утру 5 апреля 2024 г.: Спецоперация на Украине сегодня, интерактивная карта СВО, Обзор событий: Донецкое направление: СМИ: "Фронт откатился на Запад": ВС России прорвались с двух направлений под Авдеевкой.

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