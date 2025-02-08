Предприятия рыболовной отрасли остались без компенсаций на электроэнергию

3 февраля 2025 года вступил в силу приказ Министерства экономического развития и цифровизации (MDED) о компенсациях для экономических агентов в связи с ростом тарифов на электроэнергию, однако не все сектора экономики имеют право на компенсации.
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