Экипажи российских военных кораблей приняли участие в параде в честь Дня независимости Венесуэлы Венесуэльцы отмечают сегодня свой главный государственный праздник.
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Экипажи российских военных кораблей приняли участие в параде в честь Дня независимости Венесуэлы Венесуэльцы отмечают сегодня свой главный государственный праздник.
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